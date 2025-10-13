13 октября в 21:45 по киевскому времени в Кракове пройдет матч четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2026. На нашем сайте будет онлайн-трансляция поединка Украина — Азербайджан.

Перед игрой бывший выдающийся футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо сделал прогноз на важную игру для команды Сергея Реброва в борьбе за путевку на мундиаль.

«Наша команда победит со счетом 3:0. Спортивная злость, характер и настрой должны сыграть свою роль. Нам эти три очка нужны, как воздух, для второго места. Игра в последнем туре с Исландией будет очень тяжелой и решающей. А Франция может заранее обеспечить себе первое место, против нас выпустить третий состав и мы зацепимся за ничью или даже победим», — цитирует Сабо BLIK.ua.

Отметим, в группе подопечные Сергея Реброва занимают второе место, имея четыре балла. Лидером является Франция, у которой девять очков.

Фото: flashscore.ua

