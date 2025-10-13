«В отборе был просто никакой»: Сабо назвал футболиста сборной Украины, который не должен играть с Азербайджаном

Ефим Конопля в матче за сборную Украины (Фото: instagram.com/konoplya_efim26)

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет с Азербайджаном в рамках четвертого тура квалификации к ЧМ-2026. Смотрите онлайн-трансляцию игры .

Накануне поединка легендарный тренер Йожеф Сабо назвал игрока, который не должен выходить в стартовом составе.

«Я бы на месте Реброва поменял Коноплю, но у нас нет правых защитников. Не знаю, почему Ребров не вызвал Караваева, который в отсутствие Тымчика может закрыть эту позицию. Конопля в отборе был просто никакой.

Так нельзя играть — устраивать проходной двор на правом фланге!", — сказал Сабо для BLIK.

В группе подопечные Сергея Реброва занимают второе место, имея четыре балла. Лидером является Франция, у которой девять очков.

Матч Украина — Азербайджан начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что Ребров подтвердил интерес от клубов и ответил, останется ли в сборной Украины.