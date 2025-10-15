Сборная Украины определилась с городом, где сыграет матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии

Украина идет на втором месте в группе (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины завершит групповой этап отбора на чемпионат мира 2026 года номинально домашним матчем против Исландии.

Поединок состоится в воскресенье, 16 ноября, на стадионе Легия в Варшаве, начало — в 19:00 по киевскому времени, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Для «сине-желтых» это станет дебютом на этом польском стадионе.

После пяти туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья, а Азербайджан замыкает таблицу, имея 1 пункт.

В октябре Украина одержала две победы в отборе на ЧМ-2026 — над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

Ранее тренер Юрий Вернидуб выделил лучшего футболиста сборной Украины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2026.