«Понимают, за что играют». Легендарный футболист назвал задачи сборной Украины на матч против Исландии

В пятницу, 10 октября, мы проведем онлайн-трансляцию матча сборной Украины против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026.

После непростого старта квалификации команда Сергея Реброва нуждается в победе, чтобы опередить своего ближайшего соперника в турнирной таблице. В сентябре украинцы уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1). Исландцы также проиграли «Ле Бле" (1:2), но уничтожили азербайджанцев со счетом 5:0.

О шансах команд, сильных сторонах соперника и ожиданиях от поединка журналист NV Андрей Павлечко поговорил с бывшим игроком сборной Украины и легендой львовских Карпат Игорем Худобяком.

Игорь Худобяк считает, что проблемы у Украины будут на флангах атаки / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«На данный момент команды выглядят почти ровно. Я бы сказал, что шансы — примерно 50 на 50. Возможно, Исландия сейчас немного увереннее, особенно после сентябрьских матчей. Их сильные стороны — это домашнее поле, хорошее психологическое и моральное состояние, настрой после последних игр. Мне также очень нравится сбалансированная средняя линия этой команды.

Не думаю, что от исландцев стоит ожидать каких-то больших сюрпризов. В сентябре они провели два матча, и на основе этих поединков можно хорошо изучить их игру и подготовиться к встрече.

Сборная Украины, как всегда, может победить благодаря своему характеру, самоотдаче и командной игре — как в обороне, так и в атаке. В то же время, если посмотреть на состав, видно, что больше всего проблем может возникнуть на флангах — справа и слева в атаке. Это наши вингеры, и, к сожалению, сейчас у нас много травмированных игроков. Из-за этого может не хватать скорости в атаке".

Футболист считает, что задача сборной Украины — не проиграть, однако сделал оптимистичный прогноз для главной команды страны.

«Да, матч очень важный, но, по моему мнению, главная задача № 1 — не проиграть в Исландии. Конечно, хотелось бы выиграть, но даже ничья на выезде может быть приемлемым результатом.

Думаю, игроков не нужно дополнительно настраивать. Они сами прекрасно понимают, за какую страну играют, и какая ситуация сейчас в Украине. Такие игры сами по себе очень мотивируют футболистов.

Если посмотреть на игру Исландии с Францией, видно, что это очень сбалансированная команда. Они могут действовать в разных схемах, прекрасно прессингуют и при этом умеют грамотно обороняться низким блоком. Это будет очень непростая игра для сборной Украины. К тому же исландцы хорошо выбегают в контратаки, и именно это может стать опасностью для нас.

Ожидаю, что игра будет довольно закрытой, без большого количества моментов и голов. Вполне возможно, что судьбу матча решит один гол. После того, как мы выбили Исландию в финале плей-офф к Евро, они точно будут иметь дополнительную мотивацию доказать, что способны победить.

Мой прогноз — победа Украины со счетом 2:1″, — сказал Худобяк.

Отметим, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени в столице Исландии — Рейкьявике.

