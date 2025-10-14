«Для меня это нездоровая ситуация». Вернидуб озвучил главную ошибку сборной Украины в матче с Азербайджаном
Юрий Вернидуб (Фото: ФК Кривбасс)
Экс-тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал высказывание Сергея Реброва о том, что после забитого мяча Азербайджану в отборе на ЧМ-2026 футболисты сборной Украины играли на удержание результата.
Вернидуб раскритиковал такой подход к футболу, сообщает Tribuna.com.
«Для меня это нездоровая ситуация. Потому что если ты начинаешь сохранять результат, очень редко когда ты этого достигаешь. Также это было и в игре в Азербайджане. Поэтому над этим надо работать, чтобы не допускать этого», — сказал Вернидуб.
Украина победила Азербайджан со счетом 2:1 и с семью очками занимает второе место в группе.
