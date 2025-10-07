Ребров потерял двух игроков за день: защитник Динамо покинул сборную Украины — видео
Александр Тымчик не сможет сыграть против Азербайджана и Исландии (Фото: УАФ)
Защитник Динамо и сборной Украины Александр Тымчик не сможет помочь национальной команде в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира-2026.
28-летний футболист покинул расположение национальной команды после того, как почувствовал последствия повреждения, полученного во время выступлений за киевский клуб, сообщает УАФ.
В этом сезоне Тымчик провел семь матчей за клуб, результативными действиями не отличался.
Кстати, сегодня, 7 октября, УАФ сообщила, что вингер Виктор Цыганков покинул сборную Украины из-за травмы.
Напомним, 10 октября Сине-желтые встретятся с Исландией, а 13-го проведут матч против азербайджанцев.
Украина сейчас занимает третье место в группе D, имея после двух туров одно очко. На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Ранее сообщалось, что Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026.