Александр Тымчик не сможет сыграть против Азербайджана и Исландии (Фото: УАФ)

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Тымчик не сможет помочь национальной команде в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира-2026.

28-летний футболист покинул расположение национальной команды после того, как почувствовал последствия повреждения, полученного во время выступлений за киевский клуб, сообщает УАФ.

В этом сезоне Тымчик провел семь матчей за клуб, результативными действиями не отличался.

Кстати, сегодня, 7 октября, УАФ сообщила, что вингер Виктор Цыганков покинул сборную Украины из-за травмы.



Напомним, 10 октября Сине-желтые встретятся с Исландией, а 13-го проведут матч против азербайджанцев.

Украина сейчас занимает третье место в группе D, имея после двух туров одно очко. На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее сообщалось, что Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026.