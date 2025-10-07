Сборная Украины потеряла одного из лидеров перед матчами отбора ЧМ-2026

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не сможет помочь национальной команде в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира-2026.

Пресс-служба УАФ сообщила, что 27-летний украинский футболист получил травму.

Цыганков пропустит матчи против Исландии, который состоится 10 октября в Рейкьявике, и против Азербайджана, запланированный на 13 октября в Кракове.

В текущем сезоне Виктор провел два матча за Жирону, в которых сделал одну голевую передачу.

Украина сейчас занимает третье место в группе D, имея после двух туров одно очко. На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее сообщалось, что Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026.