«Стоит он 90 миллионов?»: Леоненко назвал виновного в пропущенном голе от Азербайджана

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко высказался про победу над Азербайджаном (2:1) в рамках квалификации к чемпионату мира-2026.

Эксперт разобрал пропущенный гол подопечных Сергея Реброва, который случился перед перерывом.

«Мне кажется, Ребров не видит, что правый фланг провисает. Это хорошо, что Гуцуляк забивает, но Конопля совсем не умеет отбирать. Пропущенный гол снова пришел с его фланга. Гуцуляк снова не успел, хотя там был кикс от Забарного, на профессиональном жаргоне это называется «понюхал мяч». Илья, можно сказать, начал атаку Азербайджана. Такое тоже бывает.

Теперь можно и задуматься, стоит он 90 миллионов или нет. Но я против Забарного вообще ничего не имею. Он нормальный защитник, нормальный парень, а ошибки делают все", — приводит слова Леоненко Sport-express.ua.

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Отметим, что Ребров оценил победу над Азербайджаном и гол в ворота Украины.

Напомним, что Йожеф Сабо раскритиковал сборную Украины после победы над Азербайджаном.