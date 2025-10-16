«Должен быть как тигр в клетке»: Кварцяный назвал главный недостаток вратаря сборной Украины

Наставник раскритиковал голкипера Анатолия Трубина за его характер в играх.

«Наша сборная, можно сказать, получила второе дыхание, уверенность. Мы в состоянии забивать после дальних ударов, мы в состоянии поражать ворота после стандартов. Нужно только подкорректировать игру в обороне. И тут на первое место выходит Трубин.

Он хороший вратарь, но дипломатичный. Его нужно настроить на злость, спортивную наглость в штрафной площадке, он должен быть, как тигр в клетке. Анатолий обязан больше предугадывать, подсказывать партнерам".

Кварцяный разобрал пропущенный гол Украины в матче против Азербайджана.

«Кому-то нужно было подсказать и разобраться с правым флангом обороны, там у нас были проблемы в двух последних поединках. Если Гуцуляк имеет голевое чутье и он забивал, то такой игрок всегда в почете, но Алексей недорабатывал в обороне. И Конопля много подключался к атаке, но свои основные функции выполнял не так качественно, как надо. Не потому, что он не хотел, просто Ефиму, на мой взгляд, не хватает атлетизма, возможно, одного шага, чтобы не давать делать сопернику такие фланговые передачи.

И тут как раз Трубин должен руководить всеми этими процессами, как конферансье, читать игру наперед. Он должен голос потерять, но правильно подсказать партнерам, чтобы атака соперника не заканчивалась ударом, а то и хуже, голом. Эта надежность однозначно придаст уверенности впереди. Наши защитники этого, возможно, ждут, поскольку там у нас полный штиль, шепот", — сказал Виталий Кварцяный в комментарии для Meta.ua.

Отметим, что после четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья, а Азербайджан замыкает таблицу, имея 1 пункт.

Напомним, что Кварцяный прогнозирует Украине первое место в отборе ЧМ-2026.