«После некоторых матчей мы этого заслуживаем». Миколенко обратился к болельщикам сборной Украины перед играми отбора на ЧМ-2026

9 октября, 12:16
Виталий Миколенко (Фото: УАФ)

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко обратился к болельщикам национальной команды перед октябрьскими матчами отбора к чемпионату мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

Об этом сообщает ВЗБІРНА.

«Не буду говорить, что поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то поддерживает, кто-то не хочет поддерживать. Кто-то выливает много критики на нас — это нормально. Даже правильно. После некоторых матчей мы заслуживаем этого. Хочу пожелать терпения и если могут, то пусть болеют за нас», — рассказал Миколенко.

Футболист также оценил шансы «желто-синих» в отборе на мундиаль.

«Есть фаворит — это Франция. Это и так понятно. И три команды. С Азербайджаном мы сыграли 1:1 на выезде и сейчас эти 4 матча — в каждом нам нужно выигрывать. Исландия и Азербайджан — это матчи с конкурентами за второе место, которые мы должны выигрывать. Только так», — резюмировал Миколенко.

Украина сыграет против Исландии 10 октября, а с Азербайджаном — 13-го.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Эвертон ЧМ-2026 Сборная Исландии Виталий Миколенко сборная Азербайджана

