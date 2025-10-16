«Эта сборная может стать приговором»: Сабо назвал желаемого соперника для Украины в отборе на ЧМ-2026

Тренер считает, что решающим поединком в отборе будет игра с Исландией.

«Как по мне, для нас главная игра — поединок против Исландии, которую надо будет лишь побеждать и со второго места выходить в плей-офф. Но сложно будет с ними, могут и наказать нас, я уже не говорю о матче с Францией».

Сабо оценил возможных соперников Украины, если удастся выйти в плей-офф квалификации.

«Кого бы не хотел видеть в соперниках, если пройдем в плей-офф? (потенциальными оппонентами Украины могут стать Словакия, Косово, Шотландия, Турция, Венгрия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Северная Македония, Албания или Чехия, — прим.). С турками не хотелось бы играть или с венграми.

Худший вариант Италия. Почти приговор. Зато из этого перечня, считаю, приемлемым будет сыграть против Шотландии, но! Реброву нужно стабилизировать игру сборной, невозможно просто по полю бегать без мяча. Это же футбол, а не легкая атлетика", — сказал Сабо для BLIK.

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья, а Азербайджан замыкает таблицу, имея 1 пункт.

Сборная Украины сыграет с Францией 13 ноября, а 16 ноября встретится с Исландией.

Первое место в группе гарантирует прямую путевку на ЧМ-2026, а второе — участие в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Ребров отказался от безумных денег ради сборной Украины.