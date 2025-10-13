«Женился и сейчас просто никакой»: Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины и Динамо Киев

Легендарный тренер считает, что футболист потерял свою физическую форму.

«Вместо Калюжного стоит выпустить Бражко? Да не выпустит Ребров Бражко, потому что этот игрок сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в ​​игре за Динамо. Это не тот Бражко, которого я помню, — с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный.

Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного", — сказал Сабо для BLIK.

Отметим, что Бражко состоится в отношениях с Дашей Квитковой.

В нынешнем сезоне Бражко провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт полузащитника с Динамо истекает в июне 2029 года.

Сегодня, 13 октября, сборная Украины сыграет против Азербайджана. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что Сабо назвал футболиста сборной Украины, который не должен играть с Азербайджаном.