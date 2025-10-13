«Женился и сейчас просто никакой»: Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины и Динамо Киев
Йожеф Сабо раскритиковал Владимира Бражко (Фото: ФК Динамо Киев)
Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо оценил игру полузащитника киевского Динамо Владимира Бражко.
Легендарный тренер считает, что футболист потерял свою физическую форму.
«Вместо Калюжного стоит выпустить Бражко? Да не выпустит Ребров Бражко, потому что этот игрок сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в игре за Динамо. Это не тот Бражко, которого я помню, — с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный.
Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного", — сказал Сабо для BLIK.
Отметим, что Бражко состоится в отношениях с Дашей Квитковой.
В нынешнем сезоне Бражко провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт полузащитника с Динамо истекает в июне 2029 года.
Сегодня, 13 октября, сборная Украины сыграет против Азербайджана. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что Сабо назвал футболиста сборной Украины, который не должен играть с Азербайджаном.