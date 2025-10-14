«Сыграл на высший балл». Вернидуб выделил лучшего футболиста сборной Украины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2026

Бывший наставник Кривбасса Юрий Вернидуб назвал лучшего футболиста сборной Украины по итогам двух матчей отбора на ЧМ-2026 — против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1) .

Тренер высоко оценил вклад в игру сборной Украины Руслана Малиновского, который до этого год не выступал за национальную команду из-за травмы и восстановления, сообщает Tribuma.com.

«Я его хочу поздравить с возвращением, он действительно глыба украинской сборной. Два матча он сыграл по любой шкале на высший балл.

Руслан — очень неплохой исполнитель, имеет влияние на команду. Также показательно, что с его возвращением немного по-другому заиграли. Да, я думаю, и настроение совсем другое было у ребят.

Поэтому респект и уважение Руслану за такую игру. Хотя не только ему, еще были ребята", — сказал Вернидуб.

В матче с Исландией Малиновский отметился дублем и забил один гол и отдал ассист в игре с Азербайджаном.

