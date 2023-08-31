Сборная Англии объявила состав на матч с Украиной в отборе на Евро-2024 31 августа, 17:42 Сборная Англии (Фото:Сборная Англии via Twitter)

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт определился с заявкой на поединок против национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2024.



Специалист включил в список 26 футболистов, среди которых нет Риса Джеймса из Челси, Люка Шоу и Мэйсона Маунта из Манчестер Юнайтед. Все три футболиста пропускают игру из-за травмы. Также в списке отсутствует Рахим Стерлинг из лондонского клуба — причина неизвестна.

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Заявка сборной Англии:

Вратари: Сэм Джонстон (Кристал Пелес), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал);

Защитники: Бен Чилвелл (Челси), Ливай Колвилл (Челси), Льюис Данк (Брайтон), Марк Гехи (Кристал Пелес), Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Фикайо Томори (Милан), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити);

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Джуд Беллингем (Реал), Конор Галлахер (Челси), Джордан Хендерсон (Аль-Иттифак), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Деклан Райс (Арсенал);

Нападающие: Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Эберечи Эзе (Кристал Пелес), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Харри Кейн (Бавария), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Каллум Уилсон (Ньюкасл), Эдвард Нкетиа (Арсенал).

Your #ThreeLions squad for September camp! 🦁 — England (@England) August 31, 2023

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Напомним, сборная Англии сыграет против Украины 9 сентября.



Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024.