Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 7 сентября
Франция — Ирландия (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
В четверг, 7 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут девять поединков.
ГРУППА В
21:45. Франция — Ирландия — 2:0
21:45. Нидерланды — Греция — 3:0
ГРУППА Е
21:45. Чехия — Албания — 1:1
21:45. Польша — Фареры — 2:0
ГРУППА G
19:00. Литва — Черногория — 2:2
21:45. Сербия — Венгрия — 1:2
ГРУППА Н
17:00. Казахстан — Финляндия — 0:1
21:45. Дания — Сан-Марино — 4:0
21:45. Словения — Северная Ирландия — 4:2
Напомним, что сборная Украины свой матч проведет 9 сентября против Англии. Накануне Виктор Леоненко жестко высмеял лидера сборной Украины перед матчем с Англией.