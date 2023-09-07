Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 7 сентября 7 сентября, 23:50 Франция — Ирландия (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В четверг, 7 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут девять поединков.



ГРУППА В

21:45. Франция — Ирландия — 2:0

21:45. Нидерланды — Греция — 3:0

Фото: flashscore.ua

ГРУППА Е

21:45. Чехия — Албания — 1:1

21:45. Польша — Фареры — 2:0

Фото: flashscore.ua

ГРУППА G

19:00. Литва — Черногория — 2:2

21:45. Сербия — Венгрия — 1:2

Видео дня

Фото: flashscore.ua

ГРУППА Н

17:00. Казахстан — Финляндия — 0:1

21:45. Дания — Сан-Марино — 4:0

21:45. Словения — Северная Ирландия — 4:2

Фото: flashscore.ua

Напомним, что сборная Украины свой матч проведет 9 сентября против Англии. Накануне Виктор Леоненко жестко высмеял лидера сборной Украины перед матчем с Англией.