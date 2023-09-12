Евро-2024: расписание и результаты отборочных матчей 12 сентября — видео
Италия после Македонии сыграет с Украиной (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
Во вторник, 12 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года будут сыграны девять поединков.
В частности, в Милане сборная Украины сыграет со своим главным конкурентом в борьбе за поездку на Евро-2024. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.
ГРУППА А
21:45. Испания — Кипр
21:45. Норвегия — Грузия
ГРУППА С
21:45. Италия — Украина
21:45. Мальта — Северная Македония
ГРУППА F
21:45. Швеция — Австрия
21:45. Бельгия — Эстония
ГРУППА І
21:45. Швейцария — Андорра
21:45. Израиль — Беларусь
21:45. Румыния — Косово
Ранее мы писали, что в отборе на Евро-2024 сборная Португалии добыла самую разгромную победу в своей истории.