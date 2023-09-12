Евро-2024: расписание и результаты отборочных матчей 12 сентября — видео

12 сентября, 11:04
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Италия после Македонии сыграет с Украиной (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Италия после Македонии сыграет с Украиной (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Во вторник, 12 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года будут сыграны девять поединков.

В частности, в Милане сборная Украины сыграет со своим главным конкурентом в борьбе за поездку на Евро-2024. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.

ГРУППА А

Видео дня

21:45. Испания — Кипр

21:45. Норвегия — Грузия

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА С

21:45. Италия — Украина

21:45. Мальта — Северная Македония

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА F

21:45. Швеция — Австрия

21:45. Бельгия — Эстония

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА І

21:45. Швейцария — Андорра

21:45. Израиль — Беларусь

21:45. Румыния — Косово

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что в отборе на Евро-2024 сборная Португалии добыла самую разгромную победу в своей истории.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Евро-2024

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