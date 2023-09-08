Франция — Ирландия — 2:0. Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео

8 сентября, 05:53
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Французы — лидеры своей группы (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Французы — лидеры своей группы (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В Париже завершился поединок B квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, в котором встречались сборные Франции и Ирландии.

Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс и завершилась победой французов со счетом — 2:0.

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На 19-й минуте французы вышли вперед благодаря голу Орельена Тчуамени. Хавбек отличился с передачи Килиана Мбаппе. А на 48-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды.

Видео дня

Обзор матча Франция — Ирландия:

После пяти сыгранных туров Франция возглавляет группу B, набрав 15 очков из 15 возможных. Ирландия занимает четвертое место, имея в активе три очка.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее перед матчем со сборной Англии Роман Яремчук рассмешил партнеров по команде ужасным ударом.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Франции Сборная Ирландии Евро-2024

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