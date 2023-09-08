Франция — Ирландия — 2:0. Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео
Французы — лидеры своей группы (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
В Париже завершился поединок B квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, в котором встречались сборные Франции и Ирландии.
Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс и завершилась победой французов со счетом — 2:0.
На 19-й минуте французы вышли вперед благодаря голу Орельена Тчуамени. Хавбек отличился с передачи Килиана Мбаппе. А на 48-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды.
Обзор матча Франция — Ирландия:
После пяти сыгранных туров Франция возглавляет группу B, набрав 15 очков из 15 возможных. Ирландия занимает четвертое место, имея в активе три очка.
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