Италия — Украина: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2024 11 сентября, 13:28 После Англии Украина сыграет с Италией (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет поединок квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года.



В Милане наша команда сыграет со сборной Италии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия — Украина. Кроме того, поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также на платформе Megogo по подписке.

Видео дня

Напомним, что предыдущий матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины провела с Англией, встреча завершилась вничью.

Италия также потеряла очки, в поединке против Северной Македонии.

Положение в группе С

Фото: flashscore.ua

Ранее мы вспоминали матч века в Киеве, когда сборная Украины обыграла Россию.