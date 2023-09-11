Италия — Украина: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2024
После Англии Украина сыграет с Италией (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет поединок квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года.
В Милане наша команда сыграет со сборной Италии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия — Украина. Кроме того, поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также на платформе Megogo по подписке.
Напомним, что предыдущий матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины провела с Англией, встреча завершилась вничью.
Италия также потеряла очки, в поединке против Северной Македонии.
Положение в группе С
Ранее мы вспоминали матч века в Киеве, когда сборная Украины обыграла Россию.