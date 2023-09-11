Италия — Украина: пресс-конференция Сергея Реброва — видео 11 сентября, 15:28 Ребров в матче с Англией (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Наша команда готовится к важнейшему матчу отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.



Во вторник, 12 сентября, украинцы проведут в Милане поединок против итальянцев. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Италия — Украина.

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А за сутки до игры главный тренер нашей команды Сергей Ребров даст пресс-конференцию. Ее начало в 19:30.

Смотрите общение Реброва с журналистами в прямом эфире:

Напомним, положение в группе: Англия — 13 (5), Украина — 7 (4), Италия — 4 (3), Северная Македония — 4 (4), Мальта — 0 (4).

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Италия — Украина.