Италия — Украина: букмекеры предсказали, сколько голов нам забьют

12 сентября, 11:30
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Ждем сенсации от украинцев (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ждем сенсации от украинцев (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Поединок квалификации чемпионата Европы по футболу состоится 12 сентября в Милане.

На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Италия — Украина.

В букмекерских конторах фавориты встречи итальянцы. Котировки на победу Италии — 1.52, на ничью — 4.30, на победу Украины — 7.30.

Видео дня

Самый ожидаемый счет — 1:0 или 2:0 в пользу итальянцев. Голов букмекеры ждут от Чиро Иммобиле и Матео Ретеги.

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Расклады в группе С:

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Италия — Украина.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Италии Евро-2024

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