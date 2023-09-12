Конкурент вышел вперед. Украина в драматической игре проиграла Италии в отборе Евро-2024 12 сентября, 23:38 Италия победила Украину (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

В рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде уступила национальной команде Италии.

Хозяева поля повели в счете уже на 12-й минуте. Судаков поскользнулся на фланге и потерял мяч. Дзакканьи подобрал круглого, отдал на Фраттези, а той забил.

На 29-й минуте итальянцы удвоили преимущество. Дзаньоло пробил издалека, но попал во Фраттези. Тот подобрал мяч и переиграл Бущана.

Видео дня

Подопечные Сергея Реброва отыграли один мяч до конца первого тайма. Наша сборная провела хорошую атаку, которую на добивании завершил Ярмоленко.

Второй тайм активно начала сборная Украины, создав несколько неплохих моментов. Однако затем хозяева взяли игру под свой контроль, доминируя до конца встречи.

Италия обыграла Украину и обошла в турнирной таблице.

Италия — Украина 2:1

Голы: Фраттези, 12, 29 — Ярмоленко, 41

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Отметим, что Украина и Италия провели девять очный поединок, в которых семь раз побеждали итальянцы, а дважды команды играли вничью. Украинская сборная не может добыть первой победы над соперником.

В следующем туре сборная Украины сыграет с Северной Македоний, а Италия — с Мальтой. Игры пройдут 14 октября.

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Напомним, что Украина сенсационно отобрала очки у Англии в отборе Евро-2024.