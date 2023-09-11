Италия — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
Украинские болельщики (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Во вторник, 12 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграют против своего главного конкурента за выход на чемпионат Европы 2024 года.
Матч пройдет в Милане и начнется в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Италия — Украина.
Расклады в группе
Италия в прошлом туре сенсационно потеряла очки в поединке против Северной Македонии.
Не менее сенсационно сборная Украины сыграла вничью с Англией
На Евро-2024 поедут две лучшие команды в группе.
Личные встречи
За всю историю команды между собой сыграли восемь поединков: шесть побед у Италии, еще два матча завершились вничью.
- 10.10.2018. Италия — Украина — 1:1 (товарищеский матч)
- 29.03.2011. Украина — Италия — 0:2 (товарищеский матч)
- 12.09.2007. Украина — Италия — 1:2 (отбор на Евро-2008)
- 07.10.2006. Италия — Украина — 2:0 (отбор на Евро-2008)
- 30.06.2006. Италия — Украина — 3:0 (четвертьфинал ЧМ-2006)
- 01.06.2006. Италия — Украина — 0:0 (товарищеский матч)
- 11.11.1995. Италия — Украина — 3:1 (отбор на Евро-1996)
- 29.03.1995. Украина — Италия — 0:2 (отбор на Евро-1996)
Букмекеры
В букмекерских конторах фавориты встречи итальянцы. Котировки на победу Италии — 1.52, на ничью — 4.30, на победу Украины — 7.30.