Италия — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024 11 сентября, 10:08 Украинские болельщики (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Во вторник, 12 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграют против своего главного конкурента за выход на чемпионат Европы 2024 года.



Матч пройдет в Милане и начнется в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Италия — Украина.

Расклады в группе

Италия в прошлом туре сенсационно потеряла очки в поединке против Северной Македонии.

Видео дня

Не менее сенсационно сборная Украины сыграла вничью с Англией

На Евро-2024 поедут две лучшие команды в группе.

Фото: flashscore.ua

Личные встречи

За всю историю команды между собой сыграли восемь поединков: шесть побед у Италии, еще два матча завершились вничью.

10.10.2018. Италия — Украина — 1:1 ( товарищеский матч)

29.03.2011. Украина — Италия — 0:2 ( товарищеский матч)

12.09.2007. Украина — Италия — 1:2 ( отбор на Евро-2008)

07.10.2006. Италия — Украина — 2:0 ( отбор на Евро-2008)

30.06.2006. Италия — Украина — 3:0 ( четвертьфинал ЧМ-2006)

01.06.2006. Италия — Украина — 0:0 ( товарищеский матч)

11.11.1995. Италия — Украина — 3:1 ( отбор на Евро-1996)

29.03.1995. Украина — Италия — 0:2 ( отбор на Евро-1996)

Букмекеры

В букмекерских конторах фавориты встречи итальянцы. Котировки на победу Италии — 1.52, на ничью — 4.30, на победу Украины — 7.30.