Италия — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024

11 сентября, 10:08
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Украинские болельщики (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украинские болельщики (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Во вторник, 12 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграют против своего главного конкурента за выход на чемпионат Европы 2024 года.

Матч пройдет в Милане и начнется в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Италия — Украина.

Расклады в группе

Италия в прошлом туре сенсационно потеряла очки в поединке против Северной Македонии.

Видео дня

Не менее сенсационно сборная Украины сыграла вничью с Англией

На Евро-2024 поедут две лучшие команды в группе.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Личные встречи

За всю историю команды между собой сыграли восемь поединков: шесть побед у Италии, еще два матча завершились вничью.

  • 10.10.2018. Италия — Украина — 1:1 (товарищеский матч)
  • 29.03.2011. Украина — Италия — 0:2 (товарищеский матч)
  • 12.09.2007. Украина — Италия — 1:2 (отбор на Евро-2008)
  • 07.10.2006. Италия — Украина — 2:0 (отбор на Евро-2008)
  • 30.06.2006. Италия — Украина — 3:0 (четвертьфинал ЧМ-2006)
  • 01.06.2006. Италия — Украина — 0:0 (товарищеский матч)
  • 11.11.1995. Италия — Украина — 3:1 (отбор на Евро-1996)
  • 29.03.1995. Украина — Италия — 0:2 (отбор на Евро-1996)

Букмекеры

В букмекерских конторах фавориты встречи итальянцы. Котировки на победу Италии — 1.52, на ничью — 4.30, на победу Украины — 7.30.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Италии Евро-2024

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