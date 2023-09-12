Италия — Украина. Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео

12 сентября, 22:46
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Италия — Украина (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Италия — Украина (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

В рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы сборная Украины на выезде встречалась с национальной командой Италии.

На стартовых минутах встречи итальянцы уже вышли вперед. Георгий Судаков в простой ситуации поскользнулся, чем воспользовался Дзакканья. Он забрал мяч и выдал на Фраттези, который нанес голевой удар.

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Через несколько минут Италия забила второй. Дзаньоло пробил с дальней дистанции, но попал во Фраттези. Тот сориентировался, подобрал мяч и забил. Изначально арбитр зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR гол был засчитан.

До перерыва украинская сборная сумела отыграться — Ярмоленко сократил отставание, завершив атаку нашей команды.

Видео гола Фраттези:

Видео второго гола Фраттези:

Видео гола Ярмоленко:

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция встречи.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины стартовала с победы в отборе Евро-2025.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Италии Евро-2024

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