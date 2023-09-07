Казахстан — Финляндия — 0:1. Видеообзор отборочного матча Евро-2024 7 сентября, 20:50 Финляндия празднует гол (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

В Астане прошел матч пятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу-2024. Встречались лидеры группы H сборные Казахстана и Финляндии.

Поединок завершился минимальной победой гостей — 1:0. На 78-й минуте победу сборной Финляндии принес гол Оливера Антмана.

Видеообзор матча Казахстан — Финляндия:

После пяти сыгранных матчей Финляндия с 12 очками в активе возглавляет турнирную таблицу группы H. Казахстан продолжает идти на второй строчке, опережая датчан на два очка. Также 7 сентября в этой группе сыграют Дания и Сан-Марино, Словения и Северная Ирландия.

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Фото: flashscore.ua

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