Казахстан — Финляндия — 0:1. Видеообзор отборочного матча Евро-2024
Финляндия празднует гол (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
В Астане прошел матч пятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу-2024. Встречались лидеры группы H сборные Казахстана и Финляндии.
Поединок завершился минимальной победой гостей — 1:0. На 78-й минуте победу сборной Финляндии принес гол Оливера Антмана.
Видеообзор матча Казахстан — Финляндия:
После пяти сыгранных матчей Финляндия с 12 очками в активе возглавляет турнирную таблицу группы H. Казахстан продолжает идти на второй строчке, опережая датчан на два очка. Также 7 сентября в этой группе сыграют Дания и Сан-Марино, Словения и Северная Ирландия.
Ранее перед матчем со сборной Англии Роман Яремчук рассмешил партнеров по команде ужасным ударом.