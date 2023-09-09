Лучший гол в истории Лихтенштейна. Игрок карликовой сборной отметился невероятным выстрелом в отборе Евро-2024 — видео 9 сентября, 19:33 Сандро Вольфингер (Фото:instagram.com/santi_el_lobo)

В рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Лихтеншейна проиграла на выезде Боснии и Герцеговины.

На старте встречи хозяева забили два быстрых гола, которые позволили им чувствовать себя комфортно.

В средине тайма случился лучший момент всего тура — Сандро Вольфингер невероятным ударом с лета отправил мяч в дальний угол ворот Боснии и Герцеговины.

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Данный гол имеет все шансы стать лучшим голом тура в квалификации, но для Лихтеншейна голевой удар Вольфингера может и вовсе стать лучшим в истории.

🇱🇮 Incredible hit from Sandro Wolfinger 🤤



Goal of the Round contender 🚨#EQGOTT || @AlipayPlus pic.twitter.com/1ZCiFuloex — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 8, 2023

Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 2:1

Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) — Вольфингер, 21.

Ранее сообщалось, что футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.