Лучший гол в истории Лихтенштейна. Игрок карликовой сборной отметился невероятным выстрелом в отборе Евро-2024 — видео
Сандро Вольфингер (Фото:instagram.com/santi_el_lobo)
В рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Лихтеншейна проиграла на выезде Боснии и Герцеговины.
На старте встречи хозяева забили два быстрых гола, которые позволили им чувствовать себя комфортно.
В средине тайма случился лучший момент всего тура — Сандро Вольфингер невероятным ударом с лета отправил мяч в дальний угол ворот Боснии и Герцеговины.
Данный гол имеет все шансы стать лучшим голом тура в квалификации, но для Лихтеншейна голевой удар Вольфингера может и вовсе стать лучшим в истории.
Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 2:1
Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) — Вольфингер, 21.
Ранее сообщалось, что футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.