Лучший гол в истории Лихтенштейна. Игрок карликовой сборной отметился невероятным выстрелом в отборе Евро-2024 — видео

9 сентября, 19:33
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Сандро Вольфингер (Фото:instagram.com/santi_el_lobo)

Сандро Вольфингер (Фото:instagram.com/santi_el_lobo)

В рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Лихтеншейна проиграла на выезде Боснии и Герцеговины.

На старте встречи хозяева забили два быстрых гола, которые позволили им чувствовать себя комфортно.

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В средине тайма случился лучший момент всего тура — Сандро Вольфингер невероятным ударом с лета отправил мяч в дальний угол ворот Боснии и Герцеговины.

Видео дня

Данный гол имеет все шансы стать лучшим голом тура в квалификации, но для Лихтеншейна голевой удар Вольфингера может и вовсе стать лучшим в истории.

Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 2:1
Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) — Вольфингер, 21.

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Ранее сообщалось, что футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Евро-2024

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