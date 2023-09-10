Подарок для Украины. Македонцы сыграли вничью с Италией в отборе на Евро-2024 — видео 10 сентября, 00:43 Игроки Северной Македонии радуются результату матча (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

В Скопье завершился матч группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Встречались сборные Северной Македонии и Италии.

Итальянцы вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу нападающего Чиро Иммобиле. На 81-й минуте полузащитник Северной Македонии Энис Барди восстановил равенство на табло. Ничья — 1:1, которая явно на руку сборной Украины. Ведь Италия — главный конкурент нашей команды в борьбе за путевку на Евро-2024.

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Обзор матча Северная Македония — Италия:

Турнирная таблица

Напомним, что ранее в этой группе Украина сыграла вничью с Англией. Теперь 12 сентября украинцы играют на выезде с Италией, а Северная Македония встречается с Мальтой.