Северная Македония — Украина: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2024 15 июня, 11:13 Тренировка сборной Украины (Фото:УАФ)

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года.



В Скопье наша команда сыграет со сборной Северной Македонии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Это будет первый официальный матч Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды.

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Ранее он уже провел товарищеский поединок с Германией — 3:3.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Северная Македония — Украина. Кроме того, поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также на платформе Megogo по подписке.

Отметим, что в своей истории сборные провели пять встреч. На счету Украины три победы, один раз выиграли македонцы, еще один раз была зафиксирована ничья.