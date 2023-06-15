Северная Македония — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
Украинцам нужна победа (Фото:УАФ)
В пятницу, 16 июня, подопечные Сергея Реброва на выезде проведут поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Матч пройдет в Скопье и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Северная Македония — Украина.
Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем.
Расклады в группе
Македонцы начали отборочный турнир с победы над Мальтой — 2:1.
А вот сборная Украины проиграла Англии — 0:2.
На Евро-2024 поедут две лучшие команды в группе.
Первый матч
Этот поединок станет первым официальным для нового тренера сборной Украины Сергея Реброва. Ранее украинцы сыграли товарищеский матч против Германии — 3:3.
Личные встречи
Команды между собой сыграли 5 поединков: 3 победы Украины, 1 ничья и 1 победа македонцев.
- 17.06.2021. Украина — Северная Македония — 2:1 (Евро-2020)
- 09.10.2015. Северная Македония — Украина — 0:2 (отбор на Евро-2016)
- 12.10.2014. Украина — Северная Македония — 1:0 (отбор на Евро-2016)
- 31.03.2004. Северная Македония — Украина — 1:0 (товарищеский матч)
- 11.10.2003. Украина — Северная Македония — 0:0 (товарищеский матч)
Букмекеры
В букмекерских конторах фавориты встречи подопечные Реброва. Котировки на победу Украины — 2.02, на ничью — 3.60, на победу Северной Македонии — 4.30.