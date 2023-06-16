Северная Македония — Украина: шансы на победу у команды Реброва 50 процентов 16 июня, 11:45 Тренировка сборной Украины перед матчем (Фото:УАФ)

В Скопье, 16 июня, состоится отборочный поединок чемпионата Европы 2024 года.



Сборная Северной Македонии принимает команду Украины. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Это будет первый официальный поединок Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды.

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Мы ведем онлайн-трансляцию матча Северная Македония — Украина.

Отметим, что в своей истории сборные провели пять встреч. На счету Украины три победы, один раз выиграли македонцы, еще один раз была зафиксирована ничья.

В этот раз фаворитом встречи является украинская команда. Котировки букмекерской конторы Favbet на игру такие: победа Украины — 2.00, ничья — 3.60, победа Северной Македонии — 4.40. В процентах вероятность результата такая: Украина — 50%, ничья — 28%, Северная Македония — 22%.

Букмекеры сомневаются, что поединок будет очень результативным. Ожидается не больше двух голов за матч.

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Северная Македония — Украина.