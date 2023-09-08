Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 8 сентября 8 сентября, 23:47 Испания готовится к матчу с Грузией (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В пятницу, 8 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года прошли семь поединков.



ГРУППА А

19:00. Грузия — Испания — 1:7

21:45. Шотландия — Кипр — 0:3

Фото: flashscore.ua

ГРУППА D

21:45. Турция — Армения — 1:1

21:45. Хорватия — Латвия — 5:0

Фото: flashscore.ua

ГРУППА J

21:45. Босния — Лихтенштейн — 2:1

21:45. Люксембург — Исландия — 3:1

Видео дня

21:45. Словакия — Португалия — 0:1

Фото: flashscore.ua

Ранее защитник сборной Украины назвал ключ к успеху в матчах с Англией и Италией.