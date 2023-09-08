Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 8 сентября
Испания готовится к матчу с Грузией (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)
В пятницу, 8 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года прошли семь поединков.
ГРУППА А
19:00. Грузия — Испания — 1:7
21:45. Шотландия — Кипр — 0:3
ГРУППА D
21:45. Турция — Армения — 1:1
21:45. Хорватия — Латвия — 5:0
ГРУППА J
21:45. Босния — Лихтенштейн — 2:1
21:45. Люксембург — Исландия — 3:1
21:45. Словакия — Португалия — 0:1
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