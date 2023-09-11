Евро-2024: расписание и результаты отборочных матчей 11 сентября — видео
Сборная Армении сохраняет шансы пробиться на чемпионат Европы (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
В понедельник, 11 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут пять поединков.
ГРУППА D
19:00. Армения — Хорватия
21:45. Латвия — Уэльс
ГРУППА J
21:45. Исландия — Босния и Герцеговина
21:45. Португалия — Люксембург
21:45. Словакия — Лихтенштейн
Напомним, что на нашем сайте идет онлайн-трансляция матча Италия — Украина.