Евро-2024: расписание и результаты отборочных матчей 11 сентября — видео

11 сентября, 10:19
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Сборная Армении сохраняет шансы пробиться на чемпионат Европы (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Сборная Армении сохраняет шансы пробиться на чемпионат Европы (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В понедельник, 11 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут пять поединков.

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ГРУППА D

19:00. Армения — Хорватия

21:45. Латвия — Уэльс

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА J

21:45. Исландия — Босния и Герцеговина

21:45. Португалия — Люксембург

21:45. Словакия — Лихтенштейн

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что на нашем сайте идет онлайн-трансляция матча Италия — Украина.

Видео дня

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Евро-2024

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