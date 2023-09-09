Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 9 сентября
Англия готовится к матчу с Украиной (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
В субботу, 9 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут семь поединков.
В частности, во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Англии. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.
ГРУППА С
19:00. Украина — Англия
21:45. Северная Македония — Италия
ГРУППА F
16:00. Азербайджан — Бельгия — 0:1
19:00. Эстония — Швеция
ГРУППА I
19:00. Андорра — Беларусь
21:45. Косово — Швейцария
21:45. Румыния — Израиль
Ранее мы писали, что подопечные украинского тренера Александра Петракова едва не совершили сенсацию в Турции.