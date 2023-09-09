Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 9 сентября

9 сентября, 09:36
Поделиться:
Англия готовится к матчу с Украиной (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Англия готовится к матчу с Украиной (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

В субботу, 9 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут семь поединков.

В частности, во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Англии. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

ГРУППА С

19:00. Украина — Англия

21:45. Северная Македония — Италия

Видео дня

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА F

16:00. Азербайджан — Бельгия — 0:1

19:00. Эстония — Швеция

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА I

19:00. Андорра — Беларусь

21:45. Косово — Швейцария

21:45. Румыния — Израиль

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что подопечные украинского тренера Александра Петракова едва не совершили сенсацию в Турции.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Евро-2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X