Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 9 сентября 9 сентября, 09:36 Англия готовится к матчу с Украиной (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

В субботу, 9 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут семь поединков.



В частности, во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Англии. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

ГРУППА С

19:00. Украина — Англия

21:45. Северная Македония — Италия

Видео дня

Фото: flashscore.ua

ГРУППА F

16:00. Азербайджан — Бельгия — 0:1

19:00. Эстония — Швеция

Фото: flashscore.ua

ГРУППА I

19:00. Андорра — Беларусь

21:45. Косово — Швейцария

21:45. Румыния — Израиль

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что подопечные украинского тренера Александра Петракова едва не совершили сенсацию в Турции.