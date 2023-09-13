«Бессарабия — это Румыния». Отборочный матч Евро-2024 остановили из-за политических лозунгов — видео 13 сентября, 00:42 Акция фанатов на матче в Бухаресте (Фото:REUTERS/George Calin)

Поединок сборных Румынии и Косово почти на час был прерван из-за болельщиков.



Встреча на Национальном стадионе Бухареста была остановлена при счете 0:0 на 18-й минуте.

Фанаты хозяев из группировки Unite Sub Tricolor (Объединенные под Триколором) развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово — это Сербия». Они также скандировали кричалку с такими словами, сообщает Digi Sport.

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Кроме того, румынские ультрас жгли и бросали файеры. Также они растянули баннер с надписью на фоне румынского флага «Бессарабия — это Румыния».

Фото: REUTERS/George Calin

Игра возобновилась через 50 минут после паузы.

Отметим, что Румыния не признает государство Косово, провозгласившее свою независимость от Сербии в феврале 2008 года.

Бессарабия — историческая область в Восточной Европе, находившаяся в составе Румынии в 1918—1940 годах. Сейчас это территории Молдовы и Украины.

The reason why Romania vs Kosovo game was STOPPED! pic.twitter.com/PkV7PP4cbf — Anis (@An1s97) September 12, 2023

Ранее мы писали, что Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду без флага и гимна.