«Бессарабия — это Румыния». Отборочный матч Евро-2024 остановили из-за политических лозунгов — видео
Акция фанатов на матче в Бухаресте (Фото:REUTERS/George Calin)
Поединок сборных Румынии и Косово почти на час был прерван из-за болельщиков.
Встреча на Национальном стадионе Бухареста была остановлена при счете 0:0 на 18-й минуте.
Фанаты хозяев из группировки Unite Sub Tricolor (Объединенные под Триколором) развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово — это Сербия». Они также скандировали кричалку с такими словами, сообщает Digi Sport.
Кроме того, румынские ультрас жгли и бросали файеры. Также они растянули баннер с надписью на фоне румынского флага «Бессарабия — это Румыния».
Игра возобновилась через 50 минут после паузы.
Отметим, что Румыния не признает государство Косово, провозгласившее свою независимость от Сербии в феврале 2008 года.
Бессарабия — историческая область в Восточной Европе, находившаяся в составе Румынии в 1918—1940 годах. Сейчас это территории Молдовы и Украины.
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