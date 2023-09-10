«Слава Украине!». Звезда сборной Англии растрогал журналистку во время интервью — видео
Деклан Райс (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Полузащитник национальной команды Англии поддержал украинский народ после поединка в отборе Евро-2024.
Сборные не смогли выявить победителя в рамках пятого тура квалификации, сыграв в результативную ничью (1:1).
После поединка в микс-зоне полузащитник сборной Англии и Арсенала Деклан Райс отвечал на вопросы журналистки и завершил свое интервью патриотической фразой: «Слава Украине».
Журналистка «Суспільного» Екатерина Годунова была настолько удивлена, что потеряла дар речи на несколько секунд.
Отметим, что Райс выступает в одной команде с Александром Зинченко, который отметился голом в ворота сборной Англии. После игры стало известно, кому украинец посвятил гол и передал милый привет.
Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.