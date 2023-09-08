Сборная Испании заказала курьерский самолет, после таинственной пропажи бутс и перчаток — видео

8 сентября, 13:11
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Сборная Испании (Фото:Selección Española de Fútbol)

Сборная Испании (Фото:Selección Española de Fútbol)

Национальная команда Испании едва не сорвала поединок с Грузией в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Как сообщает Relovo, испанская сборная по прибытию в Тбилиси обнаружила, что ящик с футбольными бутсами и перчатками загадочным образом исчез.

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Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте был вынужден проводить ограниченную тренировку, делая акцент на теории и физической подготовке.

Видео дня

https://twitter.com/SEFutbol/status/1699874930295525517
instagram.com/sefutbol
Фото: instagram.com/sefutbol

В ночь на 9 сентября в Грузию прибыл курьерский самолет, который доставил экипировку на международную игру.

https://twitter.com/relevo/status/1700074484001112331

Матч Грузия — Испания начнется в 19:00 по Киеву. В турнирной таблице группы грузины идут на втором месте с четырьмя очками после трех сыгранных игр, а Испания занимает четвертую строчку с тремя баллами в активе после двух матчей.

Ранее сообщалось, что Мудрик резко ответил назойливому «охотнику» за автографом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Испании Евро-2024

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