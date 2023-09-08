Сборная Испании заказала курьерский самолет, после таинственной пропажи бутс и перчаток — видео
Сборная Испании (Фото:Selección Española de Fútbol)
Национальная команда Испании едва не сорвала поединок с Грузией в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.
Как сообщает Relovo, испанская сборная по прибытию в Тбилиси обнаружила, что ящик с футбольными бутсами и перчатками загадочным образом исчез.
Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте был вынужден проводить ограниченную тренировку, делая акцент на теории и физической подготовке.
В ночь на 9 сентября в Грузию прибыл курьерский самолет, который доставил экипировку на международную игру.
Матч Грузия — Испания начнется в 19:00 по Киеву. В турнирной таблице группы грузины идут на втором месте с четырьмя очками после трех сыгранных игр, а Испания занимает четвертую строчку с тремя баллами в активе после двух матчей.
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