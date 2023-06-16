Сборная Украины чудом вырвала победу в матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024

16 июня, 23:47
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Украина обыграла Северную Македонию (Фото:УАФ)

Украина обыграла Северную Македонию (Фото:УАФ)

Национальная команда Украины сенсационным образом вырвала победу у Северной Македонии (3:2) в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

На 31 минуте Северная Македония открыла счет. Барди реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой у Матвиенко.

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До конца первого тайма хозяева поля удвоили преимущество. Элмас шикарным дальним ударом поразил ворота Трубина.

Видео дня

В средине второй половины встречи Забарный сократил отставание. Илья замкнул подачу с углового, которую выполнил Цыганков.

Через пару минут Украина сумела сравнять счет. Мудрик совершил сольный проход, который замкнул бильярдным ударом Конопля.

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В концовке встречи подопечные Сергея Реброва сумели вырвать победу. Мудрик сделал подачу в штрафну, куда вбежал Цыганков, который и забил победный гол.

Северная Македония — Украина 2:3
Голы: Барди, 31 (пен.), Элмас, 39 — Забарный, 62, Конопля, 68, Цыганков, 83

Турнирная таблица группы

В параллельной игре сборная Англии на выезде разгромила Мальту (4:0).

Мальта — Англия 0:4
Голы: Апап (АГ), 8, Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31 (пен.), Уилсон, 82 (пен.)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, сборная Украины проведет поединок против Мальти (19 июня) в рамках отбора Евро-2024.

Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Северная Македония — Украина.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Евро-2024

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