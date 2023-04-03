Юрист и гитарист: сборную Украины может возглавить самый экстравагантный тренер мира 3 апреля, 21:45 Славен Билич (Фото:REUTERS)

Сборная Украины по футболу с поражения стартовала в отборе на Евро-2024. В гостях проиграла Англии. Но печальней всего, что у нашей сборной нет тренера.

После ухода Александра Петракова в пожарном порядке был вызван в национальную команду Руслан Ротань, который тренирует Александрию и молодежную сборную Украины. УАФ долгое время ведет переговоры с Сергеем Ребровым, но он на контракте у Аль-Айне (ОАЭ).



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Как запасной вариант рассматривается кандидатура хорватского специалиста Славена Билича. Об этом в Twitter пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Славен Билич — кандидат на должность в сборной Украины на случай, если УАФ решится на неминуемую смену тренера. Запланированы переговоры, чтобы понять ситуацию. Билича высоко ценят и он свободен после того, как глава его карьеры в Уотфорде завершилась», — пишет Романо.

Understand Slaven Bilić is a candidate to get the Ukraine national team job in case the Federation will decide for an imminent change 🇺🇦 #Ukraine



Talks will take place to decide on the coach situation with Bilić appreciated and free after Watford chapter closed. pic.twitter.com/aEbCFHB0we — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023

Из английского Уотфорда Билич был уволен в начале марта. Ранее он также работал с Вест Хэмом, Бешикташем, сборной Хорватии и другими командами.

54-летний Славен Билич считается самым экстравагантным тренером в мировом футболе. Его тело украшено татуировками, в ухе носит серьгу, любит покурить, имеет диплом юриста и, помимо хорватского, свободно владеет английским, немецким и итальянским языками, изъясняется на русском, турецком и испанском.

Всегда носит медальон со святым Антонием Падуанским, а также иногда надевает медальоны с изображением Иоанна Павла II и браслет с изображением Богоматери.

Кроме того, Славен играет на гитаре в группе Rawbau, основанной в 2004 в городе Сплит.

В июне 2008 года Rawbau заняла первое место в хорватском хит-параде с песней, которую Билич написал специально для Евро-2008. Называется она Vatreno Ludilo («Пламенное безумие»). «Пламенные» — это одно из прозвищ сборной Хорватии.

Кстати, на Евро-2008 главным тренером Хорватии был именно Билич, команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла Турции.