Юрист и гитарист: сборную Украины может возглавить самый экстравагантный тренер мира

3 апреля, 21:45
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Славен Билич (Фото:REUTERS)

Славен Билич (Фото:REUTERS)

Сборная Украины по футболу с поражения стартовала в отборе на Евро-2024. В гостях проиграла Англии. Но печальней всего, что у нашей сборной нет тренера.

После ухода Александра Петракова в пожарном порядке был вызван в национальную команду Руслан Ротань, который тренирует Александрию и молодежную сборную Украины. УАФ долгое время ведет переговоры с Сергеем Ребровым, но он на контракте у Аль-Айне (ОАЭ).

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Как запасной вариант рассматривается кандидатура хорватского специалиста Славена Билича. Об этом в Twitter пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Славен Билич — кандидат на должность в сборной Украины на случай, если УАФ решится на неминуемую смену тренера. Запланированы переговоры, чтобы понять ситуацию. Билича высоко ценят и он свободен после того, как глава его карьеры в Уотфорде завершилась», — пишет Романо.

Из английского Уотфорда Билич был уволен в начале марта. Ранее он также работал с Вест Хэмом, Бешикташем, сборной Хорватии и другими командами.

54-летний Славен Билич считается самым экстравагантным тренером в мировом футболе. Его тело украшено татуировками, в ухе носит серьгу, любит покурить, имеет диплом юриста и, помимо хорватского, свободно владеет английским, немецким и итальянским языками, изъясняется на русском, турецком и испанском.

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Всегда носит медальон со святым Антонием Падуанским, а также иногда надевает медальоны с изображением Иоанна Павла II и браслет с изображением Богоматери.

Кроме того, Славен играет на гитаре в группе Rawbau, основанной в 2004 в городе Сплит.

В июне 2008 года Rawbau заняла первое место в хорватском хит-параде с песней, которую Билич написал специально для Евро-2008. Называется она Vatreno Ludilo («Пламенное безумие»). «Пламенные» — это одно из прозвищ сборной Хорватии.

Кстати, на Евро-2008 главным тренером Хорватии был именно Билич, команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла Турции.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Сборная Украины Евро-2024 Славен Билич

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