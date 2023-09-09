Несколько минут до сенсации: команда украинца Петракова дала бой Турции в отборе на Евро-2024 — видео
Боевая ничья (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
В Эскишехире завершился матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором встречались сборные Турции и Армении.
Армянскую команду тренирует украинский специалист Александр Петраков. И его подопечные были близки к сенсации. В начале второго тайма сборная Армении вышла вперед после точного удара Дашян. Однако перед самым финальным свистком туркам удалось отыграться.
Турция — Армения — 1:1
Голы: Йылдырым, 88 — Дашян, 49
Обзор матча Турция — Армения:
После пяти сыгранных туров Турция с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Армения делит второе место с Хорватией — обе команды набрали по семь очков, но у хорватов на одну игру меньше. 11 сентября Армения сыграет с Хорватией.
Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.