Несколько минут до сенсации: команда украинца Петракова дала бой Турции в отборе на Евро-2024 — видео 9 сентября, 00:58 Боевая ничья (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Эскишехире завершился матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором встречались сборные Турции и Армении.



Армянскую команду тренирует украинский специалист Александр Петраков. И его подопечные были близки к сенсации. В начале второго тайма сборная Армении вышла вперед после точного удара Дашян. Однако перед самым финальным свистком туркам удалось отыграться.

Видео дня

Турция — Армения — 1:1

Голы: Йылдырым, 88 — Дашян, 49

Обзор матча Турция — Армения:

После пяти сыгранных туров Турция с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Армения делит второе место с Хорватией — обе команды набрали по семь очков, но у хорватов на одну игру меньше. 11 сентября Армения сыграет с Хорватией.

Фото: flashscore.ua

Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.