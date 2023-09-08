Украина — Англия: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2024 8 сентября, 13:23 Первый матч выиграли англичане (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В субботу, 9 сентября, сборная Украины проведет поединок квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года.



В польском Вроцлаве наша команда сыграет со сборной Англии. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия. Кроме того, поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также на платформе Megogo по подписке.

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Напомним, что предыдущий матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины провела с Мальтой и с трудом победила — 1:0.

А вот сборная Англии разгромила Северную Македонию — 7:0.

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Фото: flashscore.ua

Ранее мы вспоминали матч века в Киеве, когда сборная Украины обыграла Россию.