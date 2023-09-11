«Мы построили крепость»: Леоненко жестко раскритиковал Мудрика и Зинченко за игру с Англией, выделив двух героев 11 сентября, 10:00 Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Бывший футболист Динамо Киев Виктор Леоненко высказался о поединке между Украиной и Англией (1:1) в рамках отбора на Евро-2024.

Эксперт считает, что Михаил Мудрик и Александр Зинченко провалились, показав плохую игру.

«Мудрик потерялся. Так же он играет и в Челси, только лондонцы иногда контролируют мяч в отличие от нашей команды. Он пытался обогнать всех с мячом, в конце концов его терял, а потом еще и ногу свело. Хоть бы не травма была.

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Я вам показываю, кто такой Зинченко. В середине поля люди пашут, умирают, зубами выгрызают мяч, а он играет на чистых мячах. Гол забил — молодец, но ведь надо отрабатывать. Я уже брак не беру во внимание, но у него три подбора и ноль отборов! Отрабатывали все, кроме одного парня".

Леоненко считает, что Виктор Цыганков и Ефим Конопля стали главными героями матча в составе украинской сборной.

«Какую игру я должен разбирать? Мы крепость построили, вот и все — одна атака за 94 минуты! Спасибо Цыганкову и Конопле за классную атаку. Остальное время мы отбивались», — сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Англии растрогал журналистку во время интервью.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.