Украина — Англия: букмекеры дали прогноз на матч отбора Евро-2024

9 сентября, 11:27
Поделиться:
У вратарей сборной Украины будет много работы (Фото:УАФ)

У вратарей сборной Украины будет много работы (Фото:УАФ)

Поединок квалификации чемпионата Европы по футболу состоится 9 сентября во Вроцлаве.

На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Украина — Англия.

В букмекерских конторах явный фаворит противостояния английская команда. Котировки на победу Украины — 8.30, на ничью — 4.60, на победу Англии — 1.46.

Видео дня

Самый ожидаемый счет — 1:0 или 2:0 в пользу англичан.

Читайте также:
«Спасибо Польше за спасенные украинские жизни». Во время матча Украина — Англия на стадионе пройдет мощный флешмоб

Расклады в группе:

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Украина — Англия.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X