Украина — Англия: букмекеры дали прогноз на матч отбора Евро-2024
У вратарей сборной Украины будет много работы (Фото:УАФ)
Поединок квалификации чемпионата Европы по футболу состоится 9 сентября во Вроцлаве.
На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Украина — Англия.
В букмекерских конторах явный фаворит противостояния английская команда. Котировки на победу Украины — 8.30, на ничью — 4.60, на победу Англии — 1.46.
Самый ожидаемый счет — 1:0 или 2:0 в пользу англичан.
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Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Украина — Англия.