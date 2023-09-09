Украина — Англия: букмекеры дали прогноз на матч отбора Евро-2024 9 сентября, 11:27 У вратарей сборной Украины будет много работы (Фото:УАФ)

Поединок квалификации чемпионата Европы по футболу состоится 9 сентября во Вроцлаве.



На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Украина — Англия.

В букмекерских конторах явный фаворит противостояния английская команда. Котировки на победу Украины — 8.30, на ничью — 4.60, на победу Англии — 1.46.

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Самый ожидаемый счет — 1:0 или 2:0 в пользу англичан.

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Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Украина — Англия.