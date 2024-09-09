Украина — Англия: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024 9 сентября, 00:07 Матч против лидера группы (Фото:УАФ)

В субботу, 9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграют против лидера группы поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года.



Матч пройдет в польском Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Украина — Англия.

Тренировка сборной Украины перед матчем:

Видео дня

Тренировка сборной Англии перед матчем:

Расклады в группе

Англия идет без потерь — четыре победы в четырех матчах. У нас одно поражение, как раз от англичан.

На Евро-2024 поедут две лучшие команды в группе.

Фото: flashscore.ua

Личные встречи

За всю историю команды между собой сыграли 9 поединков: одна победа Украины, две ничьи и шесть побед Англии.

26.03.2023. Англия — Украина — 2:0 (отбор Евро-2024)

03.07.2021. Украина — Англия — 0:4 (¼ финала Евро-2020)

10.09.2013. Украина — Англия — 0:0 (отбор ЧМ-2014)

11.09.2012. Англия — Украина — 1:1 (отбор ЧМ-2014)

19.06.2012. Англия — Украина — 1:0 (группа Евро-2012)

10.10.2009. Украина — Англия — 1:0 (отбор ЧМ-2010)

01.04.2009. Англия — Украина — 2:1 (отбор ЧМ-2010)

18.08.2004. Англия — Украина — 3:0 (товарищеский матч)

31.05.2000. Англия — Украина — 2:0 (товарищеский матч)

Букмекеры

В букмекерских конторах фавориты встречи англичане. Котировки на победу Украины — 8.30, на ничью — 4.60, на победу Англии — 1.46.