Украина — Англия 1:1. Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео

9 сентября, 21:23
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Украина — Англия (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украина — Англия (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы сборная Украины принимала национальную команду Англии.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма. Подопечные Сергея Реброва провели быструю атаку, в которой Конопля выкатил мяч в центр штрафной, где Зинченко нанес голевой удар.

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До конца первого тайма сборная Англии сумела отыграться. Кейн, который опустился к защитникам, сделал длинный заброс на Уокера, а тот оторвался от Миколенко. Кайл вышел один в один с Бущаном и реализовал свой момент.

Во втором тайме Украина и Англия имели несколько шансов, чтобы добыть победу, но отметиться голом не удалось.

Украина — Англия 1:1
Голы: Зинченко, 26 — Уокер, 41

Видео гола Зинченко:

Видео гола Уокера:

Обзор матча Украина — Англия:

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Ранее сообщалось, что игрок карликовой сборной отметился невероятным выстрелом в отборе Евро-2024.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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