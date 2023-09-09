«Спасибо Польше за спасенные украинские жизни». Во время матча Украина — Англия на стадионе пройдет мощный флешмоб 9 сентября, 10:00 Зинченко и Яремчук благодарят поляков за помощь Украине (Фото:М. Васильков)

Волонтеры отблагодарят польский народ и польские власти за помощь украинцам после полномасштабного вторжения.

В субботу, 9 сентября, во Вроцлаве состоится отборочный поединок Евро-2024. Сборная Украины встречается с Англией. Игра начнется в 19:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

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Акцию с благодарностью Польше, ее народу и правительству во время матча Украина — Англия проведут украинские волонтеры. Гуманитарный штаб «Рестовратор. Картопляне військо» и фонд «Дизель Шоу» приготовили банеры, которые растянут во время игры во Вроцлаве, написанные на украинском и польском языках:

«Спасибо Польше за спасенные украинские жизни и помощь нашим защитникам!»

Команда "Дизель Шоу" благодарит Польшу / Фото: М. Васильков

Михаил Мудрик оставил свой автограф на послании полякам / Фото: М. Васильков

В конце матча украинский баннер спустят на поле, чтобы футболисты расписались на нем. И дальше баннер будет экспонироваться в украинском посольстве в Варшаве.

Кроме того, на 24-й минуте каждого из таймов фанаты поднимут над головой украинские картонные флажки, которые будут менять на польские. Этим болельщики отдадут уважение стране, в которой украинцы могут спокойно играть в футбол во время войны.

В день игры во Вроцлаве будут проведены акции по сбору средств, в Украину отправят гуманитарный обоз из шести машин для ВСУ и гумпомощи для ВПЛ.

Ранее мы писали, кто будет транслировать матч Украина — Англия.