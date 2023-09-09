Милота дня. Стало известно, кому Зинченко посвятил гол в матче с Англией — фото 9 сентября, 23:02 Александр Зинченко с дочерью Евой (Фото:instagram.com/eva_zinchenko2021)

Украинский футболист Александр Зинченко отметился взятием ворот, которое позволило сыграть вничью с Англией в отборе Евро-2024.

Лидер сборной Украины завершил атаку своей команды, забив на 26 минуте.

Зинченко посвятил забитый гол своей старшей дочери Еве. Футболист продемонстрировал сердечко и передал привет своей семье.

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Возлюбленная Александра Влада показала, как девочка болела и поддерживала украинскую сборную.

«Ева целый день ждала футбола. Видно, что-то знала. У них свои договоренности с папой. Браво, сборная!» — написала супруга игрока.

Напомним, Зинченко недавно во второй раз стал отцом.

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