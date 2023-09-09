Милота дня. Стало известно, кому Зинченко посвятил гол в матче с Англией — фото

9 сентября, 23:02
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Александр Зинченко с дочерью Евой (Фото:instagram.com/eva_zinchenko2021)

Александр Зинченко с дочерью Евой (Фото:instagram.com/eva_zinchenko2021)

Украинский футболист Александр Зинченко отметился взятием ворот, которое позволило сыграть вничью с Англией в отборе Евро-2024.

Лидер сборной Украины завершил атаку своей команды, забив на 26 минуте.

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Зинченко посвятил забитый гол своей старшей дочери Еве. Футболист продемонстрировал сердечко и передал привет своей семье.

Видео дня

Возлюбленная Александра Влада показала, как девочка болела и поддерживала украинскую сборную.

«Ева целый день ждала футбола. Видно, что-то знала. У них свои договоренности с папой. Браво, сборная!» — написала супруга игрока.

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Напомним, Зинченко недавно во второй раз стал отцом.

Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Александр Зинченко Евро-2024

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