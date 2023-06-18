Украина — Мальта: где и когда смотреть отборочный матч Евро-2024 18 июня, 20:56 Фанаты сборной Украины (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года.



В словацкой Трнаве наша команда сыграет со сборной Мальты. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. Напомним, предыдущий отборочный поединок украинцы выиграли у Северной Македонии — 3:2.

Видео дня

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Мальта. Кроме того, поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также на платформе Megogo по подписке.

Отметим, что в своей истории команды провели один матч. В 2017 году сборная Мальты сенсационно победила Украину — 1:0.