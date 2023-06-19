Украина — Мальта: букмекеры предсказали, с каким счетом выиграет команда Реброва

19 июня, 10:44
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Матч пройдет в Словакии (Фото:Л. Веселков)

Матч пройдет в Словакии (Фото:Л. Веселков)

В Трнаве, 19 июня, состоится отборочный поединок чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Украины принимает команду Мальты. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Мальта.

Отметим, что в своей истории сборные встречались лишь однажды. В 2017 году в товарищеском поединке Мальта сенсационно выиграла — 1:0.

Видео дня

В этот раз явным фаворитом встречи является украинская команда. Котировки букмекерской конторы Favbet на игру такие: победа Украины — 1.14, ничья — 10.00, победа Мальты — 20.00. В процентах вероятность результата такая: победа Украины — 85%, ничья — 10%, победа Мальты — 5%.

Букмекеры предполагают, что в поединке будет забито не больше трех голов. Коэффициент на победу Украины со счетом 3:0 — 6.20, со счетом 2:0 — 6:40, 1:0 — 9.90.

Среди тех, кто должен забивать за Украину: Ванат — 1.67, Ярмоленко — 1.80, Довбик — 1.83, Русин — 1.83…

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Евро-2024 сборная Мальты

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