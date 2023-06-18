Украина — Мальта: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024 18 июня, 16:20 Украинцам нужно набрать три очка (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

В понедельник, 19 июня, подопечные Сергея Реброва сыграют номинально домашний поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года.



Матч пройдет в словацкой Трнаве и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Украина — Мальта.

Расклады в группе

На днях украинцы добыли волевую победу над Северной Македонией — 3:2.

Видео дня

А Мальта разгромно уступила Англии — 0:4.

На Евро-2024 поедут две лучшие команды в группе.

Фото: flashscore.ua

Личные встречи

За всю историю команды лишь однажды пересекались между собой. Это был товарищеский поединок в 2017 году, в котором украинцы проиграли — 0:1.

Букмекеры

В букмекерских конторах фавориты встречи подопечные Реброва. Котировки на победу Украины — 1.14, на ничью — 10.00, на победу Мальты — 20.00.