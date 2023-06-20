«Арбитр сделал подарок Украине»: на Мальте считают, что украинцам подсуживают в отборе на Евро-2024 20 июня, 08:43 Украина — Мальта (Фото:УАФ)

В отборочном поединке чемпионата Европы между сборными Украины и Мальты рефери назначил два пенальти, что повлияло на исход игры.

Во втором тайме сначала пенальти был назначен за игру рукой, а потом за фол на Ярмоленко. С двух попыток украинцы реализовали одну и выиграли — 1:0.

После игры на сайте Федерации футбола Мальты вышла статья с критикой французского рефери Рудди Буке.

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«Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой спорных судейских решений, поскольку Украина смогла выиграть только с помощью пенальти. И это был подарок французского арбитра Рудди Буке в конце игры.

Два весьма сомнительных решения. Первый пенальти был назначен после вмешательства VAR, но не был забит Андреем Ярмоленко. Второй пенальти назначили за несуществующий контакт между Жаном Боргом и тем же Ярмоленко. Это весьма спорное решение французского арбитра", — говорится в статье на сайте Malta FA.

Обзор матча Украина — Мальта: