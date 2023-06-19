Украина — Мальта 1:0 Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео

19 июня, 21:05
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Украина — Мальта (Фото:УАФ)

Украина — Мальта (Фото:УАФ)

В рамках квалификационного поединка Евро-2024 сборная Украины встречалась с национальной командой Мальты.

В первом тайме украинская сборная доминировала, создавая моменты, однако не реализовывая их.

В концовке тайма Цыганков поразил ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда у Ваната.

Видео дня

На старте второй половины встречи Украина заработала пенальти. Ярмоленко взял ответственность на себя, однако пробил точно в перекладину.

Через некоторое время украинский коллектив заработал второе пенальти, который уже реализовал Цыганков. Именно гол Виктора позволил Украине выиграть встречу.

Видео гола Цыганкова:

Обзор матча Украина — Мальта:

Ранее сообщалось, что тренер призвал сборную Украины отказаться от Евро-2024.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Евро-2024

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