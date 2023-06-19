Украина — Мальта 1:0 Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео
Украина — Мальта (Фото:УАФ)
В рамках квалификационного поединка Евро-2024 сборная Украины встречалась с национальной командой Мальты.
В первом тайме украинская сборная доминировала, создавая моменты, однако не реализовывая их.
В концовке тайма Цыганков поразил ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда у Ваната.
На старте второй половины встречи Украина заработала пенальти. Ярмоленко взял ответственность на себя, однако пробил точно в перекладину.
Через некоторое время украинский коллектив заработал второе пенальти, который уже реализовал Цыганков. Именно гол Виктора позволил Украине выиграть встречу.
Видео гола Цыганкова:
Обзор матча Украина — Мальта:
Ранее сообщалось, что тренер призвал сборную Украины отказаться от Евро-2024.